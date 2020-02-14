Лукашенко: Россия намекает Белоруссии на необходимость присоединения в обмен на единые цены на энергоносители

Российское руководство намекает Белоруссии на необходимость присоединения в обмен на единые цены на энергоносители, — утверждает Александр Лукашенко. При этом он уверен, что ни белорусские, ни российские народы никогда не захотят пойти по этому пути. Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать нефть за пределами России, чтобы не стоять на коленях.

Александр Лукашенко шантажирует Россию и пытается выбить для себя наиболее выгодные условия, — считает депутат Госдумы, зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. По словам Затулина, Лукашенко называет себя союзником, но, когда требуется поддержка, никогда не идет навстречу.

Стоит напомнить, что Россия и Белоруссия не договорились об условиях поставок нефти. Александр Лукашенко пригрозил, что Минск может начать отбор из транзитной трубы.