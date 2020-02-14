В Ливии погиб первый российский военный

Сегодня в поселке Акбулак неподалеку от российско-казахской границы прошли его похороны.

Тело 27-летнего Глеба Мостового доставили из Москвы в Оренбург накануне. Встречали его мать погибшего и глава района. Как пишет «Би-би-си», прощание прошло в кинотеатре напротив районной администрации, территорию оцепили военные и полиция. Перед похоронами прошел траурный митинг, но СМИ на него не пустили. Мужчина в штатском, который представился полковником Поповым и быстро показал корочку МВД, изучив аккредитации, предложил репортерам два варианта – ехать обратно в Оренбург, либо провести ближайшие три часа, выслушивая объяснительную беседу сотрудников ФСБ. Журналисты предположили, что подвиг, о котором акбулакцам должны были рассказать на траурном митинге, засекречен, как и все обстоятельства его гибели.

Первым о смерти военнослужащего, не называя его имени и откуда он родом, неделю назад рассказало местное издание «Оренград». По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.

В Минобороны пока информацию не комментируют. Российские власти отрицают участие в боевых действиях в Ливии. Президент Владимир Путин ранее заявил, что находящиеся в стране бойцы ЧВК «Вагнера» «не представляют интересы российского государства».