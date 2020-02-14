Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале, — утверждают источники Интерфакса. Погибшие – члены экипажа. Вертолет перевозил сотрудников «дочки» «Газпром нефти». Ми-8 попал в снежную бурю и сломал лопасти. По предварительным данным, на борту находились 10 человек.
2020-02-14T16:00:00+03:00
2020-02-14T16:01:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:00, 14 февраля 2020
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