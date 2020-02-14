Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале, — утверждают источники Интерфакса. Погибшие – члены экипажа. Вертолет перевозил сотрудников «дочки» «Газпром нефти». Ми-8 попал в снежную бурю и сломал лопасти. По предварительным данным, на борту находились 10 человек.