До журналиста Ивана Голунова дошли официальные извинения прокуратуры за необоснованное уголовное преследование

До журналиста «Медузы» Ивана Голунова дошли официальные извинения прокуратуры Западного округа за необоснованное уголовное преследование. Голунов подтвердил Интерфаксу, что «получил извинения в почтовый ящик». О том, что извинения принесены, стало известно девять дней назад.
2020-02-14T15:31:00+03:00
2020-02-14T15:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 14 февраля 2020
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