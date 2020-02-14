Член ОНК: Ученый-гидроакустик Виктор Королев, обвиняемый в госизмене, испытывает проблемы со здоровьем

Ученый-гидроакустик Виктор Королев, обвиняемый в госизмене, испытывает проблемы со здоровьем – у него больное сердце и в СИЗО «Лефортово» ему дважды вызывали «скорую», — рассказала Интерфаксу член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. По ее словам, Королев содержится в обычной камере и в целом не имеет претензий к условиям содержания. Свою вину он не признает.