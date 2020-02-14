Обострение отношений Москвы и Анкары произошло на фоне обвинения Эрдоганом России в гибели турецких солдат – эксперт

Обострение отношений Москвы и Анкары произошло на фоне обвинения Эрдоганом России в гибели турецких солдат. Об этом сообщила в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» востоковед, арабист, обозреватель газеты «Коммерсантъ», автор Carnegie.ru Марианна Беленькая.

«За одну неделю погибло в общей сложности четырнадцать граждан Турции. Естественно, Эрдоган уже не мог молчать, иначе он бы потерял лицо перед внутренней аудиторией, и он всю ответственность возложил впервые не только на Асада, но и на Россию, сказав, что именно в результате российских атак, в том числе бомбардировок, гибнут люди и так далее», — сказала она.

М.Беленькая отметила, что, несмотря на то, что руководство Россия и Турции обоюдно заинтересованы в диалоге, турецкий народ «требует уже не политических переговоров, а достаточно жестких мер в адрес России».

Востоковед не исключила, что гибель турецких военных специалистов могла быть провокацией.

«То, что турки с Асадом не очень хотят договариваться – это большой вопрос, потому что были слухи, что контакты возможны на уровне руководителей спецслужб, и были встречи уже в Москве достаточно высокопоставленных представителей спецслужб Турции и Сирии буквально в начале этого года. Есть даже версия, что то, что произошло, было спровоцировано, чтобы развести стороны, чтобы не дать этим контактам развиваться», — заключила она.

Как сообщалось ранее, посол России в Турции получает угрозы на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Это произошло после того, как российские и турецкие военные в начале года попытались ввести режим тишины. В результате атак боевиков погибли военные специалисты из России и Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет во всем сирийские правительственные силы, которые действуют в Идлибе при поддержке России.