Президент подписал указ об организации голосования по внесению поправок в Конституцию

Подготовка к нему должна стартовать в ближайшее время.

В распоряжении сказано, что ответственность за проведение голосования будет нести центральная избирательна комиссия. Владимир Путин поручил правительству потратить на этот процесс не меньше денег, чем ушло на выборы президента в 2018-ом году. По оценке ЦИКа, эта сумма тогда составила четырнадцать миллиардов рублей.

Дату голосования еще не определили. Вчера на встрече президента с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию Путин поддержал идею его проведения в будний день, который специально для этого сделают выходным. Сегодня в Кремле сказали, что подробности этой инициативы сейчас обсуждаются. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, еще только предстоит решить, будут ли эти сутки оплачиваться или нет.

Сама процедура голосования также еще не определена. Её должны будут прописать законодатели в течение ближайших месяцев.

Путин объявил о необходимости поправок в Конституцию в начале года. Он сказал, что там нужно прописать функции госсовета безопасности, приоритет национального права над международным и многое другое.