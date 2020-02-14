В Петербурге суд в понедельник рассмотрит дело Аллы Ильиной, которая сбежала из карантина

Главный санитарный врач города требует вернуть пациентку в медучреждение. Сама Ильина рассказала в эфире «Эха», что не доверяет медикам. Она утверждает, что ее обманули, когда госпитализировали в первый раз.

По словам Ильиной, она сбежала из Боткинской больницы после того, как врачи не обнаружили опасного вируса, однако отказались отпускать ее домой.

В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали еще трое пациентов, — подтвердили в городском управлении Роспотребнадзора. Утверждается, что двое беглецов уже вернулись обратно в больницу.