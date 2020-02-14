«Газпром» и Белоруссии подписали протокол о ценах на газ до конца года

На этом фоне президент Александр Лукашенко заявил, что Москва увязывает стоимость энергоносителей для соседней республики с присоединением к России.

О цене на газ Россия и Белоруссия договорились 7 февраля. Тариф останется — прежним 127 долларов за тысячу кубометров. Протокол о формировании цен на этот год подписали глава «Газпрома», со стороны Белоруссии – посол и министр энергетики.

Российское руководство намекает Белоруссии на объединение двух стран в обмен на единые цены на энергоресурсы, сказал сегодня Александр Лукашенко. По его словам, народы обеих стран не согласятся на этот шаг. Стороны продолжат обсуждать интеграционные дорожные карты, но создание наднациональных органов не рассматривается.

Лукашенко процитировал ответ Путину, который во время переговоров в Сочи интересовался, почему Минск покупает нефть в других странах по более высокой цене. Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки, чтобы каждый год не стоять на коленях, объяснил глава государства.

Россия и Белоруссия не смогли договориться о поставках нефти до конца года. Минск закупил партию у Норвегии. Помощь с поставками предложили и США.