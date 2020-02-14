Сегодня подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии. Ранее в Кремле сообщили, что стороны договорились сохранить цену на газ на уровне 2019-го года. Минск предлагал снизить цену до уровня Смоленской области – то есть, практически в два раза, — напоминает Интерфакс.
2020-02-14T14:30:00+03:00
2020-02-14T14:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 14 февраля 2020
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