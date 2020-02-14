Полицейские заявляют, что готовы обеспечить привод в больницу жительницы Петербурга, которая сбежала из карантина

Полицейские заявляют, что готовы обеспечить привод в инфекционную больницу жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из карантина. Главный санитарный врач города добивается принудительной госпитализации Ильиной. Суд рассмотрит иск 17-го февраля.

Тем временем адвокат Ильиной Виталий Черкасов сообщил Интерфаксу, что 14-дневный инкубационный период уже закончился. Защитник добавил, что первые анализы его доверительница сдала еще 31-го января в Хабаровске. Обследование не выявило коронавирусной инфекции. Адвокат также напомнил, что Ильина самовольно покинула больницу 7-го февраля. Роспотребнадзор хватился только через неделю — после того, как информация просочилась в СМИ.