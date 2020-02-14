В Оренбургской области похоронили Глеба Мостового, первого российского военнослужащего, который погиб в Ливии.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, полиция не пустила журналистов на прощание и затем и вовсе потребовала покинуть населенный пункт.

О гибели Мостового рассказали родственники, однако затем они перестали общаться с прессой. Власти отрицают, что в Ливии есть российские военнослужащие, хотя формально российское законодательство этому не препятствует. В 2015-м году Совет Федерации одобрил соответствующую просьбу президента.