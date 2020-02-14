Российское посольство в Турции совместно с местными властями усилило меры безопасности из-за угроз. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-атташе дипведомства Ирина Касимова.

«Действительно, ситуация в последнее время обострилась, в связи с этим мы обратились к турецким властям. Надо сказать, что турецкие власти восприняли наше обращение с пониманием. Принимаются все необходимые меры безопасности, как со стороны посольства, так и со стороны местных властей», — сказала она.

Люди, высказывающие угрозы, вряд ли выйдут на улицы с целью убийства посла, но с их сообщениями приходится считаться, добавила И.Касимова.

Посол России в Турции получает угрозы на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Это произошло после того, как российские и турецкие военные в начале года попытались ввести режим тишины. В результате атак боевиков погибли военные специалисты из России и Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет во всем сирийские правительственные силы, которые действуют в Идлибе при поддержке России.