На Чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве сегодня пройдет первая индивидуальная гонка

На старт спринта выйдут женщины.

27 гонок кряду в нынешнем сезоне российские спортсмены не могут подняться на пьедестал. В то, что эту рекордную серию прервут сегодня наши биатлонистки, вериться слабо. Даже в индивидуальной гонке, при внятной стрельбе, шансов было бы больше. Но в спринте соперничать на лыжне с быстроходными фаворитками будет крайне сложно. Надежды разве что на Светлану Миронову, которая в начале сезоне была в спринте 3-й и 4-й. Вот только в последнее время у Светы огромные проблемы со стрельбой. Кроме не на старт от России выйдут сегодня Екатерина Юрлова, Лариса Куклина и Ирина Старых. Что же до фаворитов, то их нетрудно отыскать на верхних строчках Общего зачета Кубка Мира. Это норвежки Экхофф и Ройселанд, Доротея Вирер из Италии и шведка Ханна Эберг.

Женский спринт начнется в 16.45. Трансляция на МАТЧ ТВ.