В Чите суд начал рассматривать дело о дедовщине в части в которой солдат-срочник устроил стрельбу

На скамье подсудимых Руслан Мухатов. Он признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела, однако сегодня судья решил, что процесс будет проходить в общем порядке.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который убил 8 человек, объясняет свои действия издевательствами со стороны сослуживцев.

Решение судьи открыть процесс дает надежду на то, что он будет более прозрачным, — сказал «МБК Медиа» адвокат Равиль Тугушев.

По словам адвоката Рамиль Шамсутдинов чувствует себя хорошо, он проходит психиатрическую экспертизу.