В Анкаре усилена охрана российского посольства

Это связано с угрозами, которые получает посол. Как рассказала нам пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, посла призывают не выходить на улицу.

Дополнительные меры безопасности действительно необходимы, — считает главный редактор «МК в Турции» Яшар Ниязбаев.

В Кремле уверены, что власти Турции сделают все необходимое, чтобы защитить российских дипломатов, — об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возлагает ответственность на обострение ситуации в Идлибе на сирийские власти, которые действуют при поддержке России.

Идлиб — последний регион Сирии, который повстанцы постепенно сдают асадовским силам при поддержке российской армии. На прошлой неделе Турция в ходе сирийских бомбардировок потеряла восемь человек военных, а сирийцы взяли стратегическое шоссе Дамаск-Алеппо, пишет французская газета Le Figaro. Эрдоган посылает подкрепление и страшные угроза сирийскому режиму. Намечается прямая эскалация между Анкарой и Дамаском, отмечает французская Le Monde (цитата по сайту Инопресса).



Министр обороны Турции уже заявил в интервью местной газете Hurriet, что если соглашения будут нарушаться, существует некий план B и даже план C.

Диалог же между Москвой и Анкарой, судя по всему, застопорился. В субботу российская делегация, прибывшая для обсуждения сирийского наступления в Идлибе, покинула Анкару без какого-либо результата о прекращении боевых действий, пишет Le Monde.

Но, заключает Le Figaro, конце концов, несмотря на свою непредсказуемость, импульсивность и неуемные геополитические амбиции, Эрдоган сейчас нужен Кремлю. И Путин нужен турецкому президенту, у которого в мире не так много союзников.

В российском МИДе тем временем сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров встретится с турецким коллегой на Мюнхенской конференции по безопасности.