Федеральный суд Австралии обязал Google раскрыть данные человека, который оставил негативный отзыв о стоматологе из Мельбурна. Как отмечает АВС, из-за этого комментария врач потерял тысячи долларов и теперь он намерен судиться с пользователем. Юристы утверждают, что были случаи, когда бизнесмены разорялись из-за негативных отзывов в Google.
2020-02-14T13:30:00+03:00
2020-02-14T13:35:02+03:00
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13:30, 14 февраля 2020
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