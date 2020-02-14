Федеральный суд Австралии обязал Google раскрыть данные человека, который оставил негативный отзыв о стоматологе из Мельбурна. Как отмечает АВС, из-за этого комментария врач потерял тысячи долларов и теперь он намерен судиться с пользователем. Юристы утверждают, что были случаи, когда бизнесмены разорялись из-за негативных отзывов в Google.