В Петербурге суд принял к производству иск главного санитарного врача города о принудительной госпитализации пациентки

В Петербурге Петроградский районный суд принял к производству иск главного санитарного врача города о принудительной госпитализации пациентки Боткинской больницы Аллы Ильиной, сбежавшей из карантина. Рассмотрение дела назначено на 17 февраля. Ильина 6-го февраля прилетела из Китая. Ее госпитализировали из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Женщина сбежала из больницы на следующий день. СМИ отмечают, что анализы не выявили китайского вируса.