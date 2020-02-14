В Петербурге суд принял к производству иск главного санитарного врача города о принудительной госпитализации пациентки

В Петербурге Петроградский районный суд принял к производству иск главного санитарного врача города о принудительной госпитализации пациентки Боткинской больницы Аллы Ильиной, сбежавшей из карантина. Рассмотрение дела назначено на 17 февраля. Ильина 6-го февраля прилетела из Китая. Ее госпитализировали из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Женщина сбежала из больницы на следующий день. СМИ отмечают, что анализы не выявили китайского вируса.
2020-02-14T13:30:00+03:00
2020-02-14T13:34:33+03:00
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13:30, 14 февраля 2020
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