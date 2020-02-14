В Читинском военном суде началось рассмотрение дела о дедовщине в воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев

В Читинском гарнизонном военном суде началось рассмотрение дела о дедовщине в воинской части, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. На скамье подсудимых рядовой Руслан Мухатов, который, как установило следствие, издевался над солдатами. Мухатов признал свою вину и просил об особом порядке рассмотрения дела, однако судья это ходатайство не удовлетворил. Рассмотрение дела продолжится 20-го февраля.

Руслан Шамсутдинов не присутствует на суде. Он этапирован в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.