Мишустин: Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лекарствами для онкологических больных

Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лекарствами для онкологических больных, а также решению проблемы дефицита таких препаратов, — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в ряде случаев комплексное использование препаратов, в том числе зарубежных, дает лучшие результаты и позволяет сократить побочные явления. Со своей стороны Минздрав проработает вопрос о снятии ограничений с некоторых западных онкопрепаратов, которые мешают медицинским организациям закупать такие препараты на торгах.
2020-02-14T13:30:00+03:00
2020-02-14T13:33:08+03:00
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13:30, 14 февраля 2020
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