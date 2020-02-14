Мишустин: Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лекарствами для онкологических больных

Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лекарствами для онкологических больных, а также решению проблемы дефицита таких препаратов, — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в ряде случаев комплексное использование препаратов, в том числе зарубежных, дает лучшие результаты и позволяет сократить побочные явления. Со своей стороны Минздрав проработает вопрос о снятии ограничений с некоторых западных онкопрепаратов, которые мешают медицинским организациям закупать такие препараты на торгах.