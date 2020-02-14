Лукашенко: В руководстве РФ звучат намеки на возможность присоединения Белоруссии в обмен на цены на энергоносители

В руководстве России звучат намеки на возможность присоединения Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, — утверждает белорусский президент Александр Лукашенко. Его цитирует государственное агентство БелТА. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не будет стоять на коленях и продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Белорусский лидер добавил, что Москва и Минск продолжат работу по интеграционным дорожным картам. В то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.

Лукашенко неоднократно обвинял Россию в ухудшении отношений с Белоруссией. В Кремле подобные утверждения называют некорректными, подчеркивая, что спорные вопросы, включая коммерческие, необходимо решать спокойно, путем деловых переговоров.