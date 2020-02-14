МИД Турции: Турция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических представительств

Турция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических представительств на своей территории, — заявляет турецкий МИД. Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам посла, подобная ситуация была 5 лет назад из-за конфликта в сирийском Алеппо. Это закончилось, как выразился дипломат, «самолетным кризисом» и убийством посла Карлова.
2020-02-14T13:30:00+03:00
2020-02-14T13:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 14 февраля 2020
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