МИД Турции: Турция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических представительств

Турция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических представительств на своей территории, — заявляет турецкий МИД. Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам посла, подобная ситуация была 5 лет назад из-за конфликта в сирийском Алеппо. Это закончилось, как выразился дипломат, «самолетным кризисом» и убийством посла Карлова.