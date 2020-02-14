Песков: Участие в подготовке поправок к Конституции людей, не разбирающихся в законах, не понижает статуса группы

Участие в рабочей группе по подготовке поправок к Конституции людей, не разбирающихся в законах, не понижает ее экспертного уровня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Отнюдь (не снижает экспертного статуса рабочей группы – Э.М.). И президент это пояснял. Дело в том, что большинство населения нашей страны не читало Конституцию, гражданам это не нужно, гражданам, главное чтобы их основополагающие права были гарантированы. Но, даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, Исинбаева прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта – важнейшего направления в целом в социальной жизни страны и в государственной деятельности. И помимо нее есть и представители культуры, и так далее, которых вряд ли можно в правовых делах назвать экспертами, но каждый по своему направлению озвучивают предложения, которые определенно заслуживают внимания. А как это облечь уже в юридическую форму – это уже можно будет в рамках рабочего процесса решить с помощью тех специалистов-правовиков, которые также представлены обильно в составе комиссии. Никоим образом это не понижает уровня рабочей группы, наоборот, широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», — сказал он.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поблагодарила президента Владимира Путина за включение ее в рабочую группу со словами: «Почитала конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем, узнала очень много интересного», — с улыбкой заметила олимпийская чемпионка.