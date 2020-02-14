Количество людей с коронавирусом превысило шестьдесят три тысячи человек

При этом статистика учитывает не всех.

Китайские врачи не вносят в списки тех людей, у которых нет никаких симптомов, но нуклеиновый анализ показал присутствие вируса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Цзэня Исиня. Он не уточнил как часто происходят такие случаи, но сказал, что пациентов со скрытой инфекцией всё равно помещают на карантин и следят за ними в течение четырнадцати дней.

При этом, китайские чиновники считают свои методы эффективными. Вчера в госкомитете объявили, что в течение последней недели каждый день выздоравливали примерно по пятьсот человек, и это там расценили как хороший показатель работы врачей.

В правительстве Китая тем временем обещают справиться с болезнью. Помощник министра финансов Оу Вэньхань сказал, что страна обязательно справится с коронавирусом и на это она потратит одиннадцать с половиной миллиардов долларов.

В экспертном сообществе в свою очередь предупреждают об опасности заболевания. Консультант Всемирной организации здравоохранения Айра Лонгини сказал агентству Bloomberg, что коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.

О новом вирусе стало известно в конце декабря. За это время от него погибли более тысячи человек, а выздоровели почти семь тысяч.