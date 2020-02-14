Экс-сенатор Ананьев заявил, что ему угрожали уголовным делом, если он не согласится на национализацию Промсвязьбанка

Бывший сенатор Дмитрий Ананьев заявил, что ему угрожали уголовным делом, если он не согласится на национализацию Промсвязьбанка. О своем отношении к преследованию и чиновниках, которые, по его мнению, разоряют Россию, обвиняемый в растрате бизнесмен рассказал в интервью британской газете Guardian.

Дело против братьев Ананьевых экс-банкир называет примером того, как любой бизнесмен может попасть в России в мясорубку. У него самого проблемы начались с введением против России санкций. Промсвязьбанк хотели национализировать и сделать опорным для ОПК. Ананьева предупреждали несколько раз, что несговорчивость обернется для него уголовным преследованием. За миллиардером установили слежку, а по телефону и почте начали поступать угрозы.

Ананьев считает, что чиновники, прошедшие подготовку в КГБ и не разбирающиеся в экономике, разоряют страну. Сначала взяли в квазигосударственную собственность стратегические области экономики — нефть и газ, потом принялись за банковский сектор.

Несмотря на потерю активов, Ананьев признает, что ему повезло и добавляет: ты не можешь быть богатым, если твоя страна в дерьме.

Не критикуя Путина напрямую, бизнесмен сравнивает политическую систему в России с шоу одного человека, отмечает Guardian. За принятие решений в стране отвечают пять известных близких друзей Путина. Их имена он не назвал.

Дмитрий Ананьев проживает с семьей на Кипре. Его брат обосновался в Лондоне.