Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности российского посольства

Дипломаты обратились с такой просьбой из-за угроз.

Угрозы поступают послу Алексею Ерхову в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Его, в частности, предостерегают выходить на улицы Анкары, рассказала пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова. По ее мнению, люди в соцсетях лишь выплескивают свой гнев, и какие-либо действия вряд ли последуют, однако сотрудникам дипмиссии приходится с этим считаться.

Ранее об угрозах и антироссийских комментариях в соцсетях, связанных с Идлибом, сообщил сам посол. Он напомнил, что подобная ситуация наблюдалась и пять лет назад, но тогда причиной был Алеппо.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться с начала февраля. В минувший понедельник Турция сообщила о гибели своих военных и гражданских лиц в результате ударов армии Башара Асада. Турция пообещала ответные действия и атаковала позиции сирийских правительственных сил. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это поворотным моментом для Анкары в Сирии и заговорили о возможности пересмотра отношений с Россией.

В Кремле заверили, что Москва и Анкара на фоне обострения ситуации в Идлибепродолжают тесные контакты на различных уровнях.