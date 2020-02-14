Температура в Антарктиде впервые в истории поднялась почти до 21-го градуса тепла

Как пишет газета The Guardian, это зафиксировали бразильские ученые. Они назвали это значение невероятным и аномальным. Впрочем, еще требуется подтверждение Всемирной метеорологической организации. Повышение температуры в Антарктиде может привести к ускоренному таянию льда в крупнейшем хранилище пресной воды в мире.
2020-02-14T12:30:00+03:00
2020-02-14T12:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 14 февраля 2020
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