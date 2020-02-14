Температура в Антарктиде впервые в истории поднялась почти до 21-го градуса тепла

Как пишет газета The Guardian, это зафиксировали бразильские ученые. Они назвали это значение невероятным и аномальным. Впрочем, еще требуется подтверждение Всемирной метеорологической организации. Повышение температуры в Антарктиде может привести к ускоренному таянию льда в крупнейшем хранилище пресной воды в мире.