В Санкт-Петербурге суд постановил уничтожить книгу, владелец которой уверяет, что это Коран

Петербургский городской суд постановил уничтожить книгу, которую нашли три года назад при обысках у фигурантов дела о религиозном объединении «Ат-Такфир ВальХиджра». Эта организация признана экстремистской и запрещена в России. Об этом сообщает «Фонтанка ру». Найденное издание описано в материалах дела как «книга с арабскими символами в коричневом твердом переплете». Ее владелец заявлял, что это классический Корана на языке оригинала. Книгу отдали на исследование в Казанский центр экспертиз. Запрещенных цитат специалисты не нашли и вписали в свое заключение строчку: «Не подлежит экспертной оценке». Суд постановил уничтожить книгу и еще несколько неопознанных изданий. Их описали как «книги в твердом переплете на иностранном языке, предположительно арабском». Уничтожить их надо как как «орудия преступления» и «предметы, запрещенные к обороту».

Уничтожением вещественных доказательств будут заниматься в территориальном управлении Росимущества.