В правительстве разработали целый ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. В частности, предлагается снять ограничения с некоторых зарубежных лекарств, которые сейчас невозможно закупать на торгах. Также предлагается создать цифровую платформу, которая будет содержать информацию о доступности важнейших препаратов.
2020-02-14T12:30:00+03:00
2020-02-14T12:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 14 февраля 2020
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