В правительстве разработали целый ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. В частности, предлагается снять ограничения с некоторых зарубежных лекарств, которые сейчас невозможно закупать на торгах. Также предлагается создать цифровую платформу, которая будет содержать информацию о доступности важнейших препаратов.