Советник НАТО Пшель заявил, что не владеет информацией о планах Белоруссии по вступлению в Альянс

Старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан отдела общественной дипломатии, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель заявил, что не владеет информацией о планах Белоруссии по вступлению в Альянс. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Беларусь является партнером НАТО, у нас есть какие-то совместные мероприятия. О том, что Беларусь хотела вступать в НАТО, я первый раз слышу. Никаких институций, структур тоже не слышал, чтобы даже планировалось создавать с Беларусью. У нас есть сотрудничество в разных областях, есть какие-то контакты. А это, как всегда, зависит от желания этих стран», — сказал он.