Дирекция кинопремии «Сезар» в полном составе ушла в отставку

Это произошло на фоне критики в адрес управления Академии искусств и технологии кинематографа, которая присуждает премию. Письмо с замечаниями в ее адрес подписали более 400 человек. Это произошло после скандала из-за фильма Романа Полански, который номинирован на премию. Ряд организаций, в том числе и феминистские, были крайне недовольны этим фактом, напоминая, что против Полански выдвинуто обвинение в изнасиловании.