Дирекция кинопремии «Сезар» в полном составе ушла в отставку

Это произошло на фоне критики в адрес управления Академии искусств и технологии кинематографа, которая присуждает премию. Письмо с замечаниями в ее адрес подписали более 400 человек. Это произошло после скандала из-за фильма Романа Полански, который номинирован на премию. Ряд организаций, в том числе и феминистские, были крайне недовольны этим фактом, напоминая, что против Полански выдвинуто обвинение в изнасиловании.
2020-02-14T12:00:00+03:00
2020-02-14T12:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:00, 14 февраля 2020
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