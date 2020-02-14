В российском посольстве в Турции усилили охрану

Это делали из-за угроз дипломатам.

Дипмиссия сама обратилась к местным властям с просьбой усилить меры безопасности. Те отнеслись к этому с пониманием и уже предприняли все необходимые шаги, — сказала «Эху» представитель посольства Ирина Касимова. Поменяется ли что-нибудь в работе дипломатов, она не уточнила.

Ранее сегодня глава дипмиссии Алексей Ерхов рассказал агентству «Спутник», что ему поступают прямые угрозы, а в турецком сегменте социальных сетей участились антироссийские высказывания. По его словам, в последний раз подобные события происходили пять лет назад перед убийством предыдущего российского посла Андрея Карлова.

В дипмиссии уверяют, что нынешнее обострение связано с событиями в сирийской провинции Идлиб. Там произошедшее называют операцией по освобождению региона от террористов, но в Анкаре события описывают по-другому. Турецкие власти рассказывают о стычках их армии с сирийскими военными, которым помогают специалисты из России.

В российском МИДе тем временем сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров встретится с турецким коллегой на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом, о чем они собираются говорить в заявлении не сказано.