Cоветник НАТО Пшель: В отношениях России с НАТО можно говорить лишь об элементах диалога

В отношениях России с НАТО можно говорить лишь об элементах диалога. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан отдела общественной дипломатии, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель.

«Хотелось бы сказать, что отношения России с НАТО совсем другие и они стали лучше, но, к сожалению, это не так. По-разному можно давать оценку, но, наверное, мы находимся в пункте, в котором мы можем говорить только об элементах диалога, который проходит на уровне послов в рамках совета Россия — НАТО. Конечно, сотрудничества у нас нет по известным причинам», — сказал он.

Р.Пшель подчеркнул, что выстраивание диалога является обязательным элементом политики НАТО в отношении России.

«Политика НАТО в отношении России включает элементы обороны и сдерживания, однако второй элемент – это диалог, под этим подписываются все страны НАТО. Поэтому, например, сегодня страны НАТО готовы провести следующую встречу совета Россия – НАТО на уровне послов, то же самое касается встреч военных представителей. Если говорить о готовности диалога, он существует, и это никогда не менялось. В той обстановке, в которой мы находимся, диалог важен, чтобы максимально снизить риск какого-то столкновения: проходят разные учения, проходят разные военные действия, надо чтобы не было никакого инцидента. Кроме того нужно все-таки представлять свою точку зрения», — пояснил он.

В конце декабря прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.