Пшель: В НАТО не считают возможным сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом в сложившейся обстановке

В НАТО не считают возможным сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом в сложившейся обстановке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан отдела общественной дипломатии, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель.

«Потенциально Россия может сыграть очень важную роль в сотрудничестве по борьбе с терроризмом, стабилизации Афганистана, например, по борьбе с пиратством – разных тем много. Но причины, по которым союзники приняли решение, что не готовы продолжать сотрудничество с Россией, — ни военного, ни гражданского,— не устарели. Россия захватила Крым, используя силу, и продолжает свою деятельность в Восточной Украине. Сложно себе представить сотрудничество в такой обстановке, если мы считаем действия России, к сожалению, угрозой для международной безопасности, то сами понимаете… Россия стала частью проблемы, а не частью ее решения. Так получилось благодаря решениям, которые принимали в Москве, а не в Брюсселе», — сказал он.

Р.Пшель подчеркнул, что «это не означает, что кто-то говорит об изоляции, нельзя забывать, что идут разные формы диалога с Россией, которые ведут страны НАТО в разных областях».