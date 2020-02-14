Советник НАТО Пшель: Опасения, что учения «Защитник Европы – 2020» могут быть направлены против России, беспочвенны

Опасения, что учения «Защитник Европы – 2020» могут быть направлены против России, беспочвенны. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан отдела общественной дипломатии, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель.

«Как организации коллективной обороны нам нужно проводить учения, которые проверяют наши возможности выполнять те задачи, которые очевидно стоят перед НАТО. Одна из приоритетных задач – это возможность защиты своих стран-членов. Нет никакого секрета, что в реалиях НАТО – у нас самый крупный союзник находится за пределами Атлантического океана – нам нужно в какой-то момент посмотреть, как сработает система с логистической точки зрения. Само название учений – «защитник», а не «нападающий». Если у кого-то такая картина мира, что все угрожают России, то это вопрос больше психоаналитический, чем на чем-то реально основанный», — сказал он.

Р.Пшель добавил, что «в 2020 году сложно поверить, что существует какая-то страна НАТО, которая была бы заинтересована в нападении на Россию».

При этом советник НАТО подчеркнул, что одна из причин увеличения количества учений НАТО связана с реакцией на «милитаризацию российской политики».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия не приветствует учения НАТО «Защитник Европы-2020». А.Грушко подчеркнул, что учения не имеют отношения к сфере обеспечения безопасности в Европе. По словам представителя МИДа, «их главным элементом будет доставка подкрепления американских сил на Европейский континент для того, чтобы «противостоять противнику».

Крупнейшие учения НАТО за последние 25 лет намечены на апрель-май 2020 года. В ходе маневров США планируют перебросить в Европу 20 тысяч американских военнослужащих для тренировочных целей.