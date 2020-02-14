Пшель: РФ несет ответственность за отсутствие доступа наблюдателей ОБСЕ к 80 процентам границы между РФ и Украиной

Россия несет ответственность за отсутствие доступа наблюдателей ОБСЕ к 80 процентам границы между Россией и Украиной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан отдела общественной дипломатии, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель.

«Есть миссия наблюдателей ОБСЕ. И есть граница между Украиной и Российской Федерацией, и только на двадцати процентах этой границы обеспечен доступ для наблюдателей, за это отвечают сепаратисты с поддержкой России», — сказал он.

Р.Пшель подчеркнул, что «Россия в очень большой степени отвечает за то, что происходит в рамках Минского договора».

«Мы приветствуем все позитивные импульсы и, не забывайте, что две страны НАТО – Германия и Франция – являются участниками Минского договора. Здесь у нас надежда остается. Но факты такие, какие они есть. Пока люди гибнут, и мы все отлично знаем, кто отвечает за то, что там происходит, все будет так, как оно есть», — заключил он.