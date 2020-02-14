Советник НАТО Пшель: В НАТО более заинтересованы в соблюдении Россией существующих договоров, чем в заключении новых

В НАТО не отреагировали на предложение российского МИДа сократить масштаб военных учений, так как более заинтересованы в соблюдении Россией существующих договоров, чем в заключении новых. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан отдела общественной дипломатии, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель.

«Одной из ключевых проблем на сегодня является точка зрения, которую разделяют все страны НАТО и не только, что Россия не соблюдает договоры, которые сама подписывала. И говорить в этот момент, давайте теперь придумаем какой-то новый (договор – Э.М.) – ну, извините. Лучше начать с того, чтобы соблюдать те договоры, которые существуют», — сказал он.

Советник НАТО подчеркнул, что несоблюдение международных договоров угрожает безопасности на территории Европы.

«Россия ни разу якобы не проводила учения, на которые готова была бы пригласить наблюдателя, – это о чем-то говорит. Если говорить об РСМД, он был придуман, потому что такие ракеты считались самыми опасными, потому что их время полета очень короткое. И шесть лет это подносилось так, как будто ничего нет. Факт, что эти системы не только были разработаны Россией, но они уже вступили в использование разных подразделений, и это становится само по себе угрозой, это дестабилизация системы безопасности в Европе», — сказал он.

В декабре 2019 года МИД РФ предложил НАТО снизить масштаб проведения военных учений у границ России, речь шла о Черноморском и Балтийском регионах. По словам замглавы российского МИДа Александр Глушко, в НАТО никак не отреагировало на это предложение.