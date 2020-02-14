ФСБ утверждает, что задержан житель Подмосковья, который перечислил 25 миллионов рублей «Исламскому государству»

ФСБ утверждает, что задержан житель Подмосковья, который перечислил 25 миллионов рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Имя его не называется. Сообщается лишь, что он состоял в законспирированной ячейке. При обыске у задержанного изъяты различные средства коммуникации и платежные документы.
2020-02-14T11:30:00+03:00
2020-02-14T11:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 14 февраля 2020
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