ФСБ утверждает, что задержан житель Подмосковья, который перечислил 25 миллионов рублей «Исламскому государству»

ФСБ утверждает, что задержан житель Подмосковья, который перечислил 25 миллионов рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Имя его не называется. Сообщается лишь, что он состоял в законспирированной ячейке. При обыске у задержанного изъяты различные средства коммуникации и платежные документы.