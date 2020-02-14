В Чите суд начал рассматривать дело о дедовщине в части в которой солдат-срочник устроил стрельбу

На скамье подсудимых Руслан Мухатов. Он признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела, однако сегодня судья решил, что процесс будет проходить в общем порядке.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который убил 8 человек, объясняет свои действия издевательствами со стороны сослуживцев.

Насилие в российской армии продолжает оставаться большой проблемой, — говорила ранее в нашем эфире ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

Мельникова добавил, что расстрела вполне можно было избежать, если бы остальные солдаты реагировали на происходящее и пытались помешать издевательствам.