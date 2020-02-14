Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который руководил столицей почти 2 десятка лет.

«Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы», глава государства рекомендовал московской мерии рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков и присвоить его имя Университету правительства Москвы. Кроме того, чиновникам рекомендовано задуматься о проведении иных мероприятий, связанных с увековечением памяти градоначальника. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Лужков являлся мэром Москвы более 18-ти лет. После отставки осенью 2010 года он стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве.

Юрий Лужков умер 10 декабря прошлого года в Мюнхене после операции. И похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.