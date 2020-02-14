Бывший совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев утверждает, что его преследование в России является незаконным и он получал угрозы в свой адрес. В интервью газете The Guardian банкир заявил, что его дело – это хрестоматийный пример того, как в России бизнесмен может оказаться под ударом. Ананьев в 2018-м году вместе с семьей уехал на Кипр. Он говорит, что много времени проводит с детьми, бегает по утрам, читает и ходит на рыбалку на своей яхте.

В России братья Ананьевы обвиняются в растрате средств «Промсвязьбанка». Они уже заочно арестованы.