Для всероссийской переписи населения, которая стартует 1 октября, может не хватить планшетов. Поставки оказались под угрозой из-за эпидемии коронавируса в Китае.

Поставщикам не хватает комплектующих в результате карантина на предприятиях провинции Хубэй, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Единственным исполнителем по обеспечению Росстата планшетами с отечественной мобильной операционной системой был выбран «Ростелеком». Один из его подрядчиков, компания «Аквариус» подтвердила, что часть комплектующих для производства планшетов закуплена, но для выпуска всего объема этого недостаточно. В Минпромторге заверили, что «рисков переноса переписи из-за поставок оборудования нет», устройства будут произведены в сроки.

В качестве пессимистического рассматривается сценарий, при котором планшетами может быть обеспечен только Центральный регион России, сказал один из источников газеты. Он отметил, что скорее всего, перепись будет дублироваться на бумаге, поэтому переносить ее из-за недостатка планшетов не будут.

Всего, как пишет издание, для переписи необходимо 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в регионы уже веной. Стоимость их закупки составляет более 7 миллиардов рублей.