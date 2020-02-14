Посол России в Турции получает угрозы на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб

«Посол, не выходи на улицы Анкары», — говорится в некоторых посланиях. Приходится усиливать меры безопасности, — сообщила «Эху» пресс-атташе нашей дипмиссии Ирина Касимова.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в начале года попытались ввести режим тишины. В результате атак боевиков погибли военные специалисты из России и Турции. Между тем, президент Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет во всем сирийские правительственные силы, которые действуют в Идлибе при поддержке России.