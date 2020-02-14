Поставщики планшетов для всероссийской переписи населения не могут получить комплектующие из-за карантина в Китае

Поставщики планшетов для всероссийской переписи населения не могут получить комплектующие для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Она напоминает, что планшеты должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной. Сбой поставок может привести к тому, что перепись в итоге будет проводиться только в Центральной России. Она стартует 1-го октября.
2020-02-14T10:30:00+03:00
2020-02-14T10:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 14 февраля 2020
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