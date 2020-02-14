Сбербанк проверяет информацию об утечке данных клиентов

В сообщении пресс-службы говорится, что банк не является источником соответствующих сведений. При этом в сети ежедневно появляются десятки похожих сообщений. По некоторым данным, на продажу в интернете выставлены личные данные 20-ти тысяч клиентов Сбербанка, и их якобы можно приобрести за 35 рублей.
2020-02-14T10:30:00+03:00
2020-02-14T10:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 14 февраля 2020
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