Сбербанк проверяет информацию об утечке данных клиентов

В сообщении пресс-службы говорится, что банк не является источником соответствующих сведений. При этом в сети ежедневно появляются десятки похожих сообщений. По некоторым данным, на продажу в интернете выставлены личные данные 20-ти тысяч клиентов Сбербанка, и их якобы можно приобрести за 35 рублей.