В Италии стартовал Чемпионат мира по биатлону

В первой гонке турнира российским спортсменам не удалось подняться на пьедестал.

Нынешний сезон складывается для российских биатлонистов крайне неудачно. В этой связи на Чемпионате мира тренерский штаб нашей команды вынужден был делать основные ставки на эстафеты. В том числе и на смешанную. На гонку были выставлены все сильнейшие. Впрочем, так же поступили и представители других ведущих биатлонных держав. Уже на первом этапе Ирина Старых допустила 3 промаха на стойке. И передала эстафету с минутным отставание от лидеров. Екатерина Юрлова Перхт немного выправила ситуацию. Но сменивший ее Матвей Елисеев стрельбу провалил. Единственным, кто чисто отработал на обоих огневых рубежах, оказался наш финишер – Александр Логинов. Но и его усилий хватило только для того, чтобы привести нашу команду к 6-му месту. Золото ожидаемо взяли норвежцы, серебро у итальянцев. Бронза досталась биатлонистам Чехии.

Сегодня в программе Чемпионата Мира — женская спринтерская гонка.