Z Архив новостей новости
5 0 6 0
10:00, 14 февраля 2020

В Италии стартовал Чемпионат мира по биатлону

В первой гонке турнира российским спортсменам не удалось подняться на пьедестал.

Нынешний сезон складывается для российских биатлонистов крайне неудачно. В этой связи на Чемпионате мира тренерский штаб нашей команды вынужден был делать основные ставки на эстафеты. В том числе и на смешанную. На гонку были выставлены все сильнейшие. Впрочем, так же поступили и представители других ведущих биатлонных держав. Уже на первом этапе Ирина Старых допустила 3 промаха на стойке. И передала эстафету с минутным отставание от лидеров. Екатерина Юрлова Перхт немного выправила ситуацию. Но сменивший ее Матвей Елисеев стрельбу провалил. Единственным, кто чисто отработал на обоих огневых рубежах, оказался наш финишер – Александр Логинов. Но и его усилий хватило только для того, чтобы привести нашу команду к 6-му месту. Золото ожидаемо взяли норвежцы, серебро у итальянцев. Бронза досталась биатлонистам Чехии.

Сегодня в программе Чемпионата Мира — женская спринтерская гонка.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию П.Крашенинников: Наша задача, рабочей группы, заключается в формулировании правовых норм, вытекающих из Вашего Послания и внесённого проекта…

5 71 6 5217 13.02
8читать ;смотреть
Kобщество, конституция, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Семья — это основа государства Не может быть и речи о духовности, величии страны и народа, если растоптать семейные ценности. Это прекрасно понимает и осознаёт Президент России Владимир Путин…

5 64 6 5154 13.02
Kобщество, семья, путин, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его…

5 437 6 76920 07.02
Kистория, общество, мнения, войны
Голосование
В каком качестве вам больше приемлем Владимир Путин?
5 70 6 6392 12.02
Интервью Интервью

Павел Данилин гость: Павел Данилин политолог, директор Центра политического анализа

Дебаты. Поправки к Конституции Очевидно, ЕСПЧ не просто превышает свои полномочия, а учит нас, как нам правильно писать Конституцию. То есть опять же он замахивается на право нашего народа как суверена, он замахивается на наш Основной закон…

5 137 6 15590 08.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kконституция, рф, политика, власть, дебаты, видео, передачи
Блоги

Александр Минкин журналист

Власть — главный фальсификатор истории Февраль 1944 года — время максимальной ненависти к врагу. И в этот момент Молотов заменяет слово «погнали» на мягкое «повели». Что он вычёркивает «евреев» — ещё можно как-то объяснить, но он убирает слова «массовое зверское истребление»...

5 256 6 79844 07.02
Kистория, фальсификации, вторая мировая, политика, власть, документы, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Планы Гитлера и планы Сталина Сопоставление германского плана нападения на СССР и советских планов нападения на Германию приводит к следующим наблюдениям…

5 290 6 40695 13.02
Kистория, нацизм, события
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Зачем молодые демократы США хотят разрушить систему изнутри: Виталий Шкляров Зачем молодые демократы США хотят разрушить систему изнутри: Виталий Шкляров Кто высасывает всю финансовую кровь из Трампа, как молодые демократы готовы на все — даже на второй срок Трампа, чтобы прийти к успеху в 2024-м, и чего ждать от выборов-2020...

5 52 6 7899 13.02
8читать ;смотреть
Kобщество, сша, политика, видео, трамп, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Родной мой! Я горжусь тобой!». Мамы и жены пишут фигурантам «дела Сети» после приговора В тот понедельник родственники фигурантов могли увидеть своих сыновей и мужей лишь через стекло судебного аквариума, теперь их общение вновь ограничено тюремной перепиской…

5 197 6 33727 12.02
Kправосудие, суды, пенза, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Камень примирения За несколько километров до мемориала возвышается огромное здание Меги, куда добраться из города проще простого – а вот к Маске Скорби общественный транспорт не ходит, на машине можно подъехать, а на автобусе нет…

5 79 6 13787 09.02
Kобщество, политика, события
Блоги

Леонид Гозман политик

Заочный арест Бориса Минца Система безошибочно выбирает лучших – в искусстве, в благотворительности, в политике. И в бизнесе. И старается этих лучших уничтожить…

5 52 6 9051 06:53
Kрасследования, государство
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Зубкова освободили. Аксёнов победил? Аксенова можно критиковать или хвалить, но надо отдать ему должное и могу лично подтвердить, что здесь, в Крыму, можно высказывать довольно жёсткие и критичные позиции, что не всегда встретишь в других российских регионах…

5 49 6 9099 11.02
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Альтернатива путинским поправкам: первый «пакет» представлен «Яблоко» предлагает сократить власть президента, расширить возможности парламента и обеспечить независимость судебной власти…

5 177 6 33740 08.02
Kобщество, политика, конституция, власть, путин, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Охотникам на ведьм За время стажировки в Европарламенте я повидала немало антироссийских мероприятий и стен, обклеенных русофобскими плакатами и анонсами этих еженедельных events…

5 220 6 43300 13.02
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин без коня Зачем нашего лидера низводить до параллелей с Пиночетом и шестеркой итальянцев. В конце концов, в римском сенате заседал конь Калигулы. И заседал, по сути, пожизненно. Чубарьян же не хочет, чтобы Путина сравнивали с конем?..

5 120 6 39572 07.02
Kобщество, политика, власть, путин, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Сами себя разоблачают Если осужденный преступник отбывает «наказание» в таких условиях, то, скорее люди вправе полагать, что такая привилегия не просто так. Она, видимо, за какие-то особые заслуги…

5 32 6 6597 12.02
Kобщество, немцов, тюрьмы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россия ведет переговоры с некоторыми странами по территориальному вопросу Об этом напомнил Владимир Путин, отвечая на предложение актера и режиссера Владимира Машкова…

5 14 6 5549
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Совершенно потрясающая картина путинской действительности. На одном конце — Тимченко и 20 миллиардов рублей бюджетных денег, а на другом — фирма «Мартышка» И уровень инженерной неграмотности…

5 94 6 109619 08.02
#слушать 48:36 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
В каком качестве вам больше приемлем Владимир Путин?
5 70 6 6358 12.02
Блоги

Юрий Дудь: Разоблачение боевой ячейки террористов или показательный процесс? Это – достаточные доказательства, чтобы давать такие сроки? Что вы сказали бы следователю, если (не утверждаем, просто допустим) к вашим гениталиям приделали бы электрические провода?..

5 215 6 193729 11.02
Kполитика, общество, суды, мнения
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

В ближайшие две-три недели будет идти невидимая миру борьба, и от ее исхода будет очень много зависеть…

5 169 6 94762 11.02
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8326513
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4372024

Сегодня в эфире