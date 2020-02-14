Сегодня в Мюнхене начинается международная конференция по безопасности

Россию будет представлять делегация во главе с Сергеем Лавровым.

Основанная в 1963 году германско-американская частная конференция по безопасности стала одним из главных политических мероприятий в ФРГ и во всем мире. В этот раз на ней будут присутствовать 40 глав государств и правительств, 60 министров иностранных дел и 40 министров обороны. Ожидается также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Впервые в конференции примет участие президент Франции Эммануэль Макрон. Из США прибудут глава Госдепартамента Майк Помпео, министры обороны и энергетики, а также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Среди участников – министры иностранных дел Китая и Ирана. Впервые приглашенный глава дипведомства Северной Кореи краткосрочно отменил свою поездку.

Вступительную речь произнесет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Руководитель конференции Вольфганг Ишингер накануне объявил главную тему мероприятия – стратегия предотвращения военных кризисов и конфликтов.

Защита климата станет одной из центральных тем повестки дни. Важное место будет возросшая опасность новых способов дистанционного ведения войн и искусственного интеллекта. Посольства Британии и Германии организуют программу «Женщины, мир и безопасность».

В субботу «Союз противодействия натовской конференции» проведет крупную протестную акцию. Религиозные организации приглашают на двухдневный молебен за мир. Ожидаются также шествия противников военных действий и акции защитников климата.