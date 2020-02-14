Создатели проекта «Дау» о советском физике Льве Ландау подали в суд на Минкульт

Кинокомпания «Феномен Филмз» просит признать незаконным частичный отказ в прокате фильма.

Речь идет о четырех эпизодах проекта режиссера Ильи Хржановского. Министерство культуры усмотрело в них пропаганду порнографии и в ноябре прошлого года отказало в выдаче прокатного удостоверения. Хржановский с этим не согласился. Он написал открытое письмо ведомству, в котором отметил, что присутствующие в фильме откровенные сцены «существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии». В своем иске в Арбитражный суд Москвы создатели называют обвинения необоснованными и напоминают о конституционном праве автора «на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества». Об этом сообщила ТАСС официальный представитель проекта Дарья Виолина. Она напомнила, что однин из запрещенных фильмов был включен в основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля.

«Дау» — биографическая драма о жизни лауреата Нобелевской премии по физике, снятая по мотивам мемуаров вдовы Ландау Коры. Она включает в себя 13 фильмов и сериалов. Арт—проект создавался в течение 12 лет и был представлен в январе 2019 года в Париже.