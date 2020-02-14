Суд в Чите начал слушания по делу о дедовщине, потерпевшим по которому проходит срочник Рамиль Шамсутдинов

На заседании рассказали об издевательствах над военнослужащими.

На скамье подсудимых рядовой-старослужащий Руслан Мухатов. Его обвиняют по статье о нарушении уставных отношений. Во время занятий по физкультуре Мухатов заставлял новобранцев выполнять непредусмотренные упражнения «Ловля бабочек» и «Морская пехота», бил их в боксерской перчатке и рядового Шамсутдинова пнул, когда тот вышел на перекур, заявил прокурор, чьи слова приводит ТАСС.

В деле семь потерпевших. В заявлениях пятерых из них говорится, что они были против уголовного дела. Материальный ущерб им возместили в полном объеме. Они получили по 500 рублей, передает корреспондент Лента.ру из зала Читинского гарнизонного военного суда.

Подсудимый Мухатов вину признал и рассчитывал на особый порядок рассмотрения дела без исследования доказательств и допроса свидетелей. Впрочем, суд учел пожелания защиты Шамсутдинова. Процесс будет идти в присутствии журналистов в открытом режиме. Потерпевшие будут принимать участие в заседаниях по видеосвязи – все они сейчас находится в других регионах.

Шамсутдинов ранее был доставлен в Москву, где проходит психиатрическую экспертизу.