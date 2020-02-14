Следственный комитет запросил у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера, переводчика зондеркоманды СС

Следственный комитет запросил у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера, бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942-м году. В сообщении пресс-службы СК отмечается, что Оберлендер после войны смог избежать наказания. Он уехал за границу и в конце концов получил гражданство Канады. Впрочем, он лишился его в декабре минувшего года за попытку скрыть службу в СС. Оберлендеру сейчас 95 лет.
2020-02-14T09:30:00+03:00
2020-02-14T09:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 14 февраля 2020
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