Следственный комитет запросил у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера, переводчика зондеркоманды СС

Следственный комитет запросил у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера, бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942-м году. В сообщении пресс-службы СК отмечается, что Оберлендер после войны смог избежать наказания. Он уехал за границу и в конце концов получил гражданство Канады. Впрочем, он лишился его в декабре минувшего года за попытку скрыть службу в СС. Оберлендеру сейчас 95 лет.